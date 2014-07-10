ضبط 3 أفراد أمن تحرشوا جنسيا بسائحة بالغردقة‎

ألقت مباحث السياحة بالغردقة برئاسة العميد أحمد عبدالخالق رئيس المباحث القبض علي 3 عمال أمن بأحدي القري السياحية، قاموا بالتحرش الجنسي بسائحة من بيلا روسيا .

وكشفت تفاصيل الواقعة تلقي العقيد خالد كامل وكيل مباحث السياحة بلاغا من سائحة من بيلا روسيا 28 سنة ونزيلة بأحدي القري السياحية بقيام 3 أفراد أمن بقرية سياحية بالتحرش جنسياًً بالسائحة وهى فى طريقها عودتها للفندق .

وفور تلقي البلاغ انتقل المقدم طارق عقل وكيل المباحث إلي مكان حدوث الواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهمين الذين انكروا الواقعة، وقرر المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة حجز المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .