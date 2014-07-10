أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 3 أفراد أمن تحرشوا جنسيا بسائحة بالغردقة‎

Google+ Print
ضبط 3 أفراد أمن تحرشوا جنسيا بسائحة بالغردقة‎ ضبط 3 أفراد أمن تحرشوا جنسيا بسائحة بالغردقة‎

صورة أرشيفية

ألقت مباحث السياحة بالغردقة برئاسة العميد أحمد عبدالخالق رئيس المباحث القبض علي 3 عمال أمن بأحدي القري السياحية، قاموا بالتحرش الجنسي بسائحة من بيلا روسيا .

وكشفت تفاصيل الواقعة تلقي العقيد خالد كامل وكيل مباحث السياحة بلاغا من سائحة من بيلا روسيا 28 سنة ونزيلة بأحدي القري السياحية بقيام 3 أفراد أمن بقرية سياحية بالتحرش جنسياًً بالسائحة وهى فى طريقها عودتها للفندق  .

وفور تلقي البلاغ انتقل المقدم طارق عقل وكيل المباحث إلي مكان حدوث الواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهمين الذين انكروا الواقعة، وقرر المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة حجز المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا