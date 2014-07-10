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واشنطن تعلن استعدداها لمساعدة إسرائيل بمواجهة الصواريخ المطلقة من غزة

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واشنطن تعلن استعدداها لمساعدة إسرائيل بمواجهة الصواريخ المطلقة من غزة واشنطن تعلن استعدداها لمساعدة إسرائيل بمواجهة الصواريخ المطلقة من غزة

جين بساكي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي اليوم الخميس، استعداد واشنطن لمساعدة إسرائيل في حماية أراضيها من الصواريخ المطلقة من قطاع غزة.

وقالت”بساكي”: “نحن مستعدون لاستخدام إمكانياتنا لوقف عمليات إطلاق الصواريخ التي تمثل تهديداً لحياة المدنيين الأبرياء في إسرائيل وللمنطقة بأسرها”.

ولم تكشف المتحدثة باسم الخارجية نوع المساعدة التي تستعد واشنطن لتقديمها لإسرائيل.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قلقة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أشارت “بساكي” إلى أن واشنطن قلقة من أعمال العنف من كلا الجانبين وسقوط قتلى بين المدنيين، خاصة الأطفال منهم.

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