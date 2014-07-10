التحقيق مع 14 متهما افتعلوا مشاجرة دامية اصابت 10افراد بباب الشعرية

يباشر رامى عرايس وكيل نيابة باب الشعرية التحقيق مع 14 متهم من قاطنى منطقة بوابة الفتوح ,اهالى الجمالية لقيامهم بافتعال لمشاجرة تحولت الى مجزرة استخدم فيها الاسلحة النارية ونتج عنها اصابة مايزيد عن 10 افراد بجروح قطعية وكدمات .

كشفت تحقيقات محمد عماد وكيل نيابة باب الشعرية , تلقى قسم شرطة باب الشعرية يفيد نشوب مشاجرة عنيفة باستخدم الاسلحة النارية بين اهالى الجمالية , وبين اهالى منطقة بوابة الفتوح باب الشعرية , اصابة 10 افراد بجروح قطعية وكدمات, انتقلت على الفور الاجهزة الامنية وتمكنت من السطرة على المتهمين واخماد المشاجرة, وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.