“التعاون الإسلامي” يطالب برفع الحصار عن غزة والتدخل الدولي العاجل

اختتام الاجتماع الطارئ الموسع للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي حول الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة وخاصة العدوان على غزة

وقد أصدر الاجتماع بيانًا أدان بشدة العدوان الوحشي الذي تواصل إسرائيل اقترافه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أودى بحياة المئات من المدنيين وأوقع آلاف الجرحى وخلف دماراً هائلاً في المنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية.

كما أدان البيان جرائم القتل والاعتقال، والتعذيب التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية، وخاصة الجريمة البشعة التي صدمت العالم،بخطف وحرق وقتل الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير على يد المستوطنين المتطرفين في مدينة القدس المحتلة.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن تعازيها ومواساتها للشعب الفلسطيني باستشهاده، وتثمن الإدانة الدولية الواسعة لهذه الجريمة النكراء، وتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الجرائم الوحشية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، بوصفها الجهة التي قامت بنقلهم الى الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب البيان الختامي المجتمع الدولي التحرك فوراً إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لحملتها العسكرية الهمجية، واستخدامها للأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة لقصف السكان المدنيين، ووقف جميع أعمالها العدوانية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجدداً ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ بضرورة رفع الحصار الاسرائيلي غير القانوني واللاإنساني فوراً عن قطاع غزة.

وطالبت اللجنة بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الاسرائيلية والتي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررين، من بينهم أسرى ما قبل أوسلو، والعمل على اطلاق سراحهم، وتشدد على عدم شرعية محاكم الاحتلال وقراراتها، وهنا تؤكد أن حرية كافة الأسرى وعلى رأسهم النواب شرط أساسي لتحقيق السلام، وبناءً عليه تعرب عن دعمها الكامل للحملة الدولية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى ولإعلان روبين أيلاند.

وأعربت اللجنة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني وتدعو المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها، وعدم السماح لاسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك، وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.

واكد د.رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين ود.اياد مدني الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي على وقف الاعدوان الاسرائيلي على غزة فوراُ ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الارض المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشريف وشددوا على مواصلة الجهود المشتركة مع كافة الدول الأعضاء باتخاذ أجرأت فاعلة ضد دولة ا