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حماية المستهلك: ركاب مندسون لمراقبة أجرة “الميكروباص”

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حماية المستهلك: ركاب مندسون لمراقبة أجرة “الميكروباص” حماية المستهلك: ركاب مندسون لمراقبة أجرة “الميكروباص”

أرشيفية

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم الاستماع للمواطنين والاطمئنان على حالة الأسعار بمنطقة إمبابة، وتوعية التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار، كما قامت الحملة بالمرور على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بعرض المنتجات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، ووجه «يعقوب» المستهلكين المتواجدين بالسوق إلى الشراء من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة ، في حالة وجود أي زيادة في الأسعار من جانب التجار في السوق، نظراً لأن السلع في المجمعات يصل التخفيض فيها إلى حوالى 30%.

وأوضح “يعقوب”  أن اللقاءات الميدانية مع المواطنين في السوق أزالت قدرًا كبيرًا من سوء الفهم لدى بعضهم عن آلية توزيع السلع التموينية الجديدة، حيث تم التأكيد على إضافة 20 سلعة جديدة بدلاً من 3 فقط.

ونبه رئيس جهاز حماية المستهلك على سائقى سيارات السرفيس بمنطقة إمبابة باستمرار مراقبة التزامهم بالتعريفة الجديدة من خلال إدارة التحريات بالجهاز، والتى تضم عددا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية، والذين سيقومون بالركوب داخل سيارة الميكروباص أو السرفيس ذهاباً وإياباً في خطوط السير المحددة لها دون الإفصاح عن شخصيتهم، وفى حالة إذا ما تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة، وفقاً لقرارات المحافظين، سيقوم المفتش بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية وإثبات ذلك بمحضر إجراءات يتم إرساله لإدارة المرور المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإخطار نيابة المرور.

ودعا “يعقوب” المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

 

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