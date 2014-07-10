بالفيديو والصور… وصول 11جريح من مصابى غزة إلى معبر رفح

وصل إلى معبر رفح، فى اليوم الأول لفتحه أمام الجرحى الفلسطينيين جراء القصف الصهيونى، 11 مصاب تم استقبالهم من قبل فريق طبى داخل معبر رفح وعمل العلاج اللازم لهم وتوجيههم إلى مستشفيات القاهرة .

وكان معبر رفح قد شهد وصول فاطمة محمد درويش 45 سنة مصابة بكسر بعظام الجمجمة، وصالح محمد رجب 9 سنوات مصاب بكسر بعظام الجمجمة، ومؤيد حمدان سالم 30 سنة كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد حمدان سالم 52 سنة كسر مفتت بعظمتى الساق الأيمن والأيسر، وأيمن طلال المصرى 29 سنة كسر بعظمة الساق الأيسر، وعطالله يوسف 24 سنة جرح نافذ بالبطن، واسلام فتحى ابو حطب 25 سنة كسر بالجمجمة، وزينب سالم موسى 51 سنة كسر مفتت بعظمتى الساق الايمن والايسر، وأمانى ايهاب حسن واسراء ايهاب حسن ومنة ايهاب حسن كسرور متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات، 5 منهم إلى مستشفى الزيتون بالقاهرة، و3 إلى مستشفى العريش العام، و2 مستشفى البنك الأهلى، وحالة إلى مستشفى الهلال .

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