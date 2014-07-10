أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو والصور… وصول 11جريح من مصابى غزة إلى معبر رفح

Google+ Print
بالفيديو والصور… وصول 11جريح من مصابى غزة إلى معبر رفح بالفيديو والصور… وصول 11جريح من مصابى غزة إلى معبر رفح

 

 

أحد الجرحى المصابين

وصل إلى معبر رفح، فى اليوم الأول لفتحه أمام الجرحى الفلسطينيين جراء القصف الصهيونى، 11 مصاب تم استقبالهم من قبل فريق طبى داخل معبر رفح وعمل العلاج اللازم لهم وتوجيههم إلى مستشفيات القاهرة .

وكان معبر رفح قد شهد وصول فاطمة محمد درويش 45 سنة مصابة بكسر بعظام الجمجمة، وصالح محمد رجب 9 سنوات مصاب بكسر بعظام الجمجمة، ومؤيد حمدان سالم 30 سنة كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد حمدان سالم 52 سنة كسر مفتت بعظمتى الساق الأيمن والأيسر، وأيمن طلال المصرى 29 سنة كسر بعظمة الساق الأيسر، وعطالله يوسف 24 سنة جرح نافذ بالبطن، واسلام فتحى ابو حطب 25 سنة كسر بالجمجمة، وزينب سالم موسى 51 سنة كسر مفتت بعظمتى الساق الايمن والايسر، وأمانى ايهاب حسن واسراء ايهاب حسن ومنة ايهاب حسن كسرور متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات،  5 منهم إلى مستشفى الزيتون بالقاهرة، و3 إلى مستشفى العريش العام، و2 مستشفى البنك الأهلى، وحالة إلى مستشفى الهلال .

 

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!