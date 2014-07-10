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بريطانيا تقدر دور مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية

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بريطانيا تقدر دور مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية بريطانيا تقدر دور مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية

وليام هيج- وزير الخارجية البريطاني

قال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري المبذول لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال “هيج” إن بريطانيا “تعول كثيراً علي الدور المصري في احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من تصاعد الموقف بما يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا” وفقا للبيان.

وثمن الوزير البريطاني – في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري – قرار فتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية والمصابين.

وقال البيان إن شكرى طالب بريطانيا بالعمل علي إقناع الجانب الإسرائيلي بضبط النفس ووقف عملياته العسكرية والتصعيد في حق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وعدم استغلال هذا التصعيد العسكري لتحقيق أهداف داخلية، مشيرًا إلى دعم انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا التصعيد الإسرائيلي على حد وصف البيان.

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