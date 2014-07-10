أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بان كي مون يدعو إلي وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

Google+ Print
بان كي مون يدعو إلي وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بان كي مون يدعو إلي وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة – ارشيفية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل، وحركة حماس، خلال مستهل اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي.

وقال مون: “الأمر ملح أكثر من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وإلى اتفاق لوقف إطلاق النار”،  مؤكدًا “دعوته الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس”.

وتابع “من الواضح أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوضع حد فوري لهذا التصعيد والتوصل الى وقف اطلاق نار دائم”.

أضاف أن المدنيين في غزة “عالقون بين التصرف غير المسؤول لحماس والرد الاسرائيلي القاسي”، مؤكدا ان “قلق اسرائيل ازاء امنها مشروع، ولكني قلق من رؤية العديد من الفلسطينيين يموتون او يصابون جراء العمليات الاسرائيلية”.

وتطرق بان إلى “خطر الحرب المفتوحة”، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع عملية برية إسرائيلية في غزة هي وقف اطلاق حماس للصواريخ تجاه إسرائيل.

وبحسب الأمين العام فان “اتفاقا اشمل حول وقف لاطلاق النار يجب ان ينظر في الاسباب غير المنظورة للنزاع” مشيرا الى “الوضع الهش المزمن للظروف الانسانية” في القطاع.

واكد على ان “اتفاق سلام (شاملا في الشرق الاوسط) وحده سيكون قادرا على جلب الامن الدائم للاسرائيليين والفلسطينيين”.

ومن جهته دعا ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة بان كي مون “مجلس الامن للتحرك فورا لحماية ارواح المدنيين”. وقال “على المجلس ان يوجه رسالة قاسية الى اسرائيل ليحثها على وضع حد فوري لاعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني واحترام تعهداتها في اطار القوانين الدولية”.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا