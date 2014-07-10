بان كي مون يدعو إلي وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل، وحركة حماس، خلال مستهل اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي.

وقال مون: “الأمر ملح أكثر من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وإلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، مؤكدًا “دعوته الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس”.

وتابع “من الواضح أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوضع حد فوري لهذا التصعيد والتوصل الى وقف اطلاق نار دائم”.

أضاف أن المدنيين في غزة “عالقون بين التصرف غير المسؤول لحماس والرد الاسرائيلي القاسي”، مؤكدا ان “قلق اسرائيل ازاء امنها مشروع، ولكني قلق من رؤية العديد من الفلسطينيين يموتون او يصابون جراء العمليات الاسرائيلية”.

وتطرق بان إلى “خطر الحرب المفتوحة”، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع عملية برية إسرائيلية في غزة هي وقف اطلاق حماس للصواريخ تجاه إسرائيل.

وبحسب الأمين العام فان “اتفاقا اشمل حول وقف لاطلاق النار يجب ان ينظر في الاسباب غير المنظورة للنزاع” مشيرا الى “الوضع الهش المزمن للظروف الانسانية” في القطاع.

واكد على ان “اتفاق سلام (شاملا في الشرق الاوسط) وحده سيكون قادرا على جلب الامن الدائم للاسرائيليين والفلسطينيين”.

ومن جهته دعا ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة بان كي مون “مجلس الامن للتحرك فورا لحماية ارواح المدنيين”. وقال “على المجلس ان يوجه رسالة قاسية الى اسرائيل ليحثها على وضع حد فوري لاعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني واحترام تعهداتها في اطار القوانين الدولية”.

أ ف ب