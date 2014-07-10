بالصور.. محافظ الفيوم يناقش “زيادة الأسعار” مع ممثلي القوي الثورية

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بمكتبه بديوان عام محافظة الفيوم ، ممثلي بعض القوي الثورية والشبابية بالمحافظة، لمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود التي أدت إلي زيادة أسعار الخضروات والفاكهة وزيادة التعريفات الخاصة بشتي وسائل المواصلات المختلفة .

وأكد محافظ الفيوم أن هذه الزيادة لم تتعدي أكثر من10% عن الأسعار الرسمية، وأن هناك رقابة علي الأسواق المحلية الخاصة بالخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بالتعاون مع وزارة التموين وهناك رقابة علي أسعار التعريفات الجديدة للمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف والمرور .

وأشار المحافظ إلى أن هناك جزاءات رادعة لمن يخالف ذلك وأن تطبيق هذا القرار بجدية وبشكل حازم هو العلاج لحل مشاكل المجتمع للنهوض باقتصاد البلاد.