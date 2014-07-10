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بالصور.. محافظ الفيوم يناقش “زيادة الأسعار” مع ممثلي القوي الثورية

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استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بمكتبه بديوان عام محافظة الفيوم ، ممثلي بعض القوي الثورية والشبابية بالمحافظة، لمناقشة قرار زيادة الوقود التي أدت إلي زيادة أسعار الخضروات والفاكهة وزيادة التعريفات الخاصة بشتي وسائل المواصلات المختلفة . 

وأكد محافظ الفيوم أن هذه الزيادة لم تتعدي أكثر من10% عن الأسعار الرسمية، وأن هناك رقابة علي الأسواق المحلية الخاصة بالخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بالتعاون مع وزارة وهناك رقابة علي أسعار التعريفات الجديدة للمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف والمرور .

وأشار المحافظ إلى أن هناك جزاءات رادعة لمن يخالف ذلك وأن تطبيق هذا القرار بجدية وبشكل حازم هو العلاج لحل مشاكل المجتمع للنهوض باقتصاد البلاد.

 

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اجتماع محافظ الفيوم مع عدد من ممثلى القوى الثورية

 

 

 

 

 

 

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اجتماع محافظ الفيوم مع عدد من ممثلى القوى الثورية

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