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سيرين عبد النور تتألق بمكياج MAKE UP FOR EVER في مسلسل "سيرة حب"

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سيرين عبد النور تتألق بمكياج MAKE UP FOR EVER في مسلسل "سيرة حب" سيرين عبد النور تتألق بمكياج MAKE UP FOR EVER في مسلسل "سيرة حب"

الخميس 10-07-2014 16:39

شاركت MAKE UP FOR EVER الممثلة اللبنانية الشهيرة الحائزة على جوائز، سيرين عبد النور في إنتاج مسلسل "سيرة حب" المؤلف من 90 حلقة. يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المبارك حصرياً على قنوات OSN وLBC. إلى جانب سيرين، يؤدي بطولة المسلسل ممثلين موهوبين مثل الممثل السوري مكسيم خليل والممثل المصري خالد سليم. يُعرض المسلسل أيضاً على قناة CBC II عند إنتهاء شهر رمضان.

لعبت MAKE UP FOR EVER دوراً كبيراً في إنتاج المسلسل في عبر نقل عالم الجمال الإحترافي من وراء الكواليس الى أمام الكاميرا لتظهر نجمة المسلسل، سيرين، بإطلالة تتناسب مع القصة في جميع مراحلها.

MAKE UP FOR EVER، المشهورة بمنتجاتها العالية الأداء والمعروفة بتعدد تدرجات الألوان النابضة بالحياة وطويلة الأمد، إستخدمت برنامجها HD الشهير لضمان بشرة خالية من العيوب أمام الكاميرا وتحت ضوء النهار. تضم منتجات الماكياج المفضّلة لدى سيرين كريم الأساس HD، الذي إستخدمته كثيراً خلال المسلسل. أما لماكياج عيونها، فقد إستخدمت Aqua Black كظلال أسود أساسي فهو يحتوي على صبغات لونية مركزة بقوام كريمي مضاد للماء، يُمكن إستخدامه لتحديد العيون على الجفن وداخل العينين لنظرة مبهرة. أما بالنسبة للشفاه، فقد فأحمر الشفاه المطفي Rouge Artist Intense Lipstick رقم 4 باللون الزهري هو المفضّل لدى سيرين فهو يحتوي على صبغات لونية مركزة تدوم طوبلاً.

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سيدتي

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