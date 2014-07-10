المستشار الإعلامي لإقليم شمال العراق: الوزراء الأكراد بحكومة المالكي «في إجازة»

أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارازني، أن الوزراء الأكراد المشاركين في حكومة نوري المالكي يعتبرون أنفسهم في «إجازة»، على خلفية التوتر بين أربيل وبغداد.

>وقال محمود خلال مداخلة هاتفية لـ شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، الخميس، «إن ما نقلته بعض وكالات الأنباء عن قرار أربيل بسحب الكتلة الكردية في الحكومة ليس صحيحا»، موضحا أن الوزراء اعتبروا أنفسهم مجازين.

>وأوضح أن هذه الإجازة ستمتد إلى أن يتضح الموقف بين بغداد وأربيل، وإلى أن يتوصل كافة الأطراف إلى حل يقضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وآخر للبلاد، قبل أن يتوافق «البيت الشيعي» على شخصية جديدة لتشكيل حكومة جامعة، بحسب تعبيره.

>يأتي ذلك على خلفية إعلان الوزراء الأكراد- في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق لهم- عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة ببغداد، احتجاجا على التصريحات الاستفزازية للمالكي المعادية لوحدة الشعب العراقي والاتهامات الباطلة تجاه الإقليم.