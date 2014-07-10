أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“العريفي”: الأمة العربية أصبحت بلا دم.. و”السويدان”: اللهم عليك بالحكام الخونة

Google+ Print
“العريفي”: الأمة العربية أصبحت بلا دم.. و”السويدان”: اللهم عليك بالحكام الخونة “العريفي”: الأمة العربية أصبحت بلا دم.. و”السويدان”: اللهم عليك بالحكام الخونة

الداعية السعودي محمد العريفي

قال الداعية الإسلامي، محمد العريفي، إن قطاع غزة يقوم بنزف الدم بالنيابة عن الأمة التي أصبحت “بلا دم” على حد تعبيره، في الوقت الذي وجه فيه الداعية طارق السويدان انتقادات لاذعة للحكام الذين يقومون بمساندة إسرائيل في عملياتها ضد غزة.

وقال “العريفي” الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “من ظن أن غزة تنزف الآن فليراجع نفسه.. غزة إنما تتبرع بدمائها لأمة أصبحت بلا دم.”

من ناحية أخرى قال الداعية السعودي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في دول الخليج: “اللهم احفظ غزة وأهلها ورد كيد بني صهيون في نحورهم، اللهم عليك بالحكام الخونة المجرمين الذين يساندوهم سراً وعلناً.”

وتابع قائلا: “اللهم سدد رأي المجاهدين بحق وسدد رميهم واحفظ دماء الأبرياء وأعراضهم وأموالهم.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا