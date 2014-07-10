“العريفي”: الأمة العربية أصبحت بلا دم.. و”السويدان”: اللهم عليك بالحكام الخونة

قال الداعية الإسلامي، محمد العريفي، إن قطاع غزة يقوم بنزف الدم بالنيابة عن الأمة التي أصبحت “بلا دم” على حد تعبيره، في الوقت الذي وجه فيه الداعية طارق السويدان انتقادات لاذعة للحكام الذين يقومون بمساندة إسرائيل في عملياتها ضد غزة.

وقال “العريفي” الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “من ظن أن غزة تنزف الآن فليراجع نفسه.. غزة إنما تتبرع بدمائها لأمة أصبحت بلا دم.”

من ناحية أخرى قال الداعية السعودي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في دول الخليج: “اللهم احفظ غزة وأهلها ورد كيد بني صهيون في نحورهم، اللهم عليك بالحكام الخونة المجرمين الذين يساندوهم سراً وعلناً.”

وتابع قائلا: “اللهم سدد رأي المجاهدين بحق وسدد رميهم واحفظ دماء الأبرياء وأعراضهم وأموالهم.”