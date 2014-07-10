رئيس الأركان يشهد بيان عملي لوحدات الجيش الثاني

شهد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الخميس، البيان العملي لأنسب أسلوب لاستخدام نظم ومقلدات «المايلز» خلال الأنشطه التدريبية المختلفة لوحدات القوات المسلحة، الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمن البيان مراحل التعرف والتركيب والتغذية وتحليل النتائج لأنظمة الاشتباك بمقلدات المايلز، وتنفيذ طابور تدريب تكتيكي، باستخدام المقلدات أظهر مدى ماوصلت إليه عناصر الجيش الثاني، من دقة ومهارة عالية في التدريب واحترافية في التعامل مع الأنظمة التكنولوجيا الحديثة، لتوحيد مفاهيم الاستخدام لجميع الوحدات والقوات المشاركة.

وفي نهاية البيان، ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من القادة والضباط وضباط الصف، المشاركين في البيان وكيفية استخدام أجهزة ومقلدات المايلز وتعظيم الاستفاده منها بما يحقق الواقعية في التدريب للوصول بالفرد المقاتل إلى الاحترافية، ليكون قادر على تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف.