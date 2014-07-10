مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لا تفكر في الهدنة وتسعى لتوجيه ضربة طويلة الأمد إلى حماس

قال مسؤول بارز في الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل لا تفكر في وقف فوري لإطلاق النار مع غزة ، مشيرا إلى أنها تسعى لتوجيه ضربة طويلة الأمد لحركة حماس لضمان أن لا تكون الحركة قادرة على استئناف إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل على المدى الطويل.

وأضاف المسؤول البارز – في تصريح خاص لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الخميس اشترط خلاله عدم الكشف عن هويته – “هناك احتمال كبير بأن حماس ستوافق على وقف فوري لإطلاق النار ، فنحن نضربهم بقوة ، وهم يريدون تهدئة الوضع ، إن التوسط لوقف إطلاق نار مع حماس كان ممكنا قبل أسبوع أو أسبوعين ، ولكن اتفاقا من شأنه الحفاظ على قدرات المجموعة الهجومية هو ليس ما تريده إسرائيل “.

في الوقت الذي رفض فيه مناقشة الخطوات الملموسة التي يخطط الجيش الإسرائيلي القيام بها في الساعات والأيام القادمة ، قال المسؤول إن الحكومة تناقش إمكانية الاجتياح البري لغزة بشكل جدي ، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري سيجتمع اليوم لمزيد من المناقشات.

وفي سؤال عن أهداف إسرائيل ، قال المسؤول ” إن هدف عملية (الجرف الصامد) هو جلب السلام والهدوء لمواطني إسرائيل ، كما أن هدفها هو تعزيز قوة الردع الإسرائيلية ، وفي نهاية المطاف ، على حماس أن تدرك أنه ليس من مصلحتها إطلاق الصواريخ على إسرائيل”.

أ ش أ