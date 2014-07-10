الجيش الإسرائيلي يأمر الفلسطينيين بالقرب من الحدود مع غزة بإخلاء منازلهم

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي طالب الفلسطينيين الذين يعيشون في عدد من المناطق في قطاع غزة القريبة من الحدود الاسرائيلية ببدء إخلاء منازلهم.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي 40 ألف جندي احتياطي ليحل محل المجندين في الضفة الغربية المحتلة، وبدأ بالحشد للهجوم البري على حدود غزة.

وأوضح الجيش – في بيان نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني ـ أنه منذ بدء عملية (الجرف الصامد) التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، سقط نحو 339 صاروخا في إسرائيل، فيما نجحت منظومة (القبة الحديدية) في اعتراض 76 منها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على 60 موقعا في قطاع غزة منذ صباح اليوم الخميس ، ليصل العدد الإجمالي للأهداف التي تم قصفها في غزة منذ بدء عملية الجرف الصامد إلى 800 هدف.

وشملت الأهداف المباني التي تستخدمها قيادة حماس ، ومنازل كبار أعضاء حماس والأنفاق ومنصات إطلاق تحت الأرض ، والبنية التحتية للاتصالات والقواعد العسكرية ومخابئ للأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي ” قمنا بالهجوم وسنواصل إلحاق الضرر البالغ بمنظمة حماس الإرهابية وبنيتها التحتية وأي عنصر مشارك في الهجمات الارهابية على دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وقام سلاح الجو الإسرائيلي بالهجوم على ثلاثة أعضاء بحركة الجهاد الاسلامي في وسط قطاع غزة اليوم الخميس وهم وليد محمود وحازم بعلوشه وعلاء عبد النبي ، واستشهد الثلاثة في الغارة ، وكان عبد النبي المسؤول عن إطلاق صواريخ حركة الجهاد الاسلامي في شمال قطاع غزة ، وإطلاق النار على إسرائيل في الأيام الأخيرة، بما في ذلك القذائف بعيدة المدى.

أ ش أ