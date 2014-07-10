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25 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات لدعم غزة

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25 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات لدعم غزة 25 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات لدعم غزة

انفجار وسط غزة – أرشفية

أعلنت الإمارات تخصيص 25 مليون دولار “كمساعدات إنسانية عاجلة ; لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة والمتواصل منذ أيام”.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، إن هذه المساعدات جاءت “بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وستتولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية- الإشراف على هذه المساعدات.

كما تم تكليف الهيئة بإقامة مستشفى ميداني متكامل في القطاع وتجهيزه لإسعاف ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

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