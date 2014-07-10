محافظ جنوب سيناء يجتمع برجال الأعمال لدفع عجلة التنمية

خصص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يوم الأربعاء من كل أسبوع اجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين، من اجل دفع عجلة التنمية بجنوب سيناء واطلق عليه اسم المقعد، حيث يجمع جميع مديرى العموم، ورؤساء المدن، ومديرى الإدارات، والمستشار القانونى للمحافظة المستشار وليد السباعى من أجل اتخاذ قرار فى جلسة واحدة لحل مشاكل المستثمرين.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، أن هذا المقعد الذى خصص يحقق مبدأين وأولهما حق الدولة الذى لايسقط بالتقادم، وفتح منفذ لحل مشاكل المستثمرين، والمعوقات التى تواجه الاستثمار مُشيرًا إلى أن القرار الذى يصدره بما لايخالف اللوائح، والقوانين فى الجلسة، و يطرح على كافة الإدارات المختصه بعد استطلاع رأي المستشار القانونى للمحافظة.

وقد لقى المقعد الذى خصصه المحافظ يوم الأربعاء من كل اسبوع إقبال كبير من المستثمرين ورجال الأعمال لحل مشاكلهم.