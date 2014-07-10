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وزير الصحة: مستشفيات مصر تستقبل 11 جريح من مصابى غزة حتى الآن

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وزير الصحة: مستشفيات مصر تستقبل 11 جريح من مصابى غزة حتى الآن وزير الصحة: مستشفيات مصر تستقبل 11 جريح من مصابى غزة حتى الآن

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أن المستشفيات المصرية بالقاهرة استقبلت 11 حالة من المصابين الفلسطينين نتيجة العدوان على غزة ، حيث تم إستقبالهم بمعبر رفح وجارى نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف المتمركزة عند المعبر لنقل الجرحى والمصابين .

وقال وزير الصحة، أنه تم نقل حالتين إلى قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى البنك الأهلى بالقاهرة نتيجة لإصابتهم البالغة بالرأس، كما تم تحويل 5 حالات أخرى إلى مستشفى الزيتون لإصابتهم بكسور متفرقة، إضافة إلى تحويل حالة واحدة إلى مستشفى الهلال نتيجة إصابتها بكسور متعددة بالحوض والفخذ والساعد ، كما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى العريش من بينهم حالة حرجة تم وضعها على جهاز التنفس الصناعى.

وكان وزير الصحة قد أمر برفع درجة استعداد المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطينى بغزة بالعريش ، كما تم الدفع بـ 30 سيارة مجهزة فى محيط معبر رفح لاستقبال الحالات والتحويل إلى مستشفيات داخل محافظة شمال سيناء وخارجها .

وقد تم إيفاد فريق انتشار سريع يتكون من 17 طبيبا يشملوا أخصائيين واستشاريين، بالإضافة إلى الأطباء والتمريض المتواجدين لمناظرة الحالات فى منفذ ومستشفى رفح ثم مستشفى العريش وفى حالة الاحتياج لخدمات أعلى من إمكانات مستشفيات المحافظة يتم التحويل الفورى الى مستشفيات تم تجهيزها فى القاهرة وهى البنك الأهلى ، السلام التخصصى، معهد ناصر ، دار الشفاء ، الهلال ، الزيتون ، الهرم هذا بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات التابعة للوزارة بمحافظات الإسماعيلية ،و الشرقية، و القاهرة الكبرى وتتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم خلال غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة.

 

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