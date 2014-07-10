نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية الأزهرية بسوهاج‎ تصل إلى 39.97%

اعتمد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج حيث وصلة نسبة النجاح الى % 39.97 من إجمالى عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام والذى وصل إلى 13823 طالب وطالبة.

وجاء ترتيب العشرة الاوائل على النحو الآتى، حيث حصلت الطالبة نعمة جارحى عبدالدايم معهد فتيات الحلافى بالبلينا على المركز الأول بمجموع 609 درجة، وجاء الطالب عبدالله عبدالرحمن محمد عثمان معهد آبار الوقف فى المركز الثانى بمجموع 604 .

فى المركز الثالث الطالبة ساره خلف محمود معهد فتيات على بن ابى طالب بمجموع603 درجة، والرابع اسراء ناصر ابراهيم معهد فتيات البلينا بمجموع 601 درجة، والخامس مريم محمد عبدالرحمن معهد فتيات على بن ابى طالب بمجموع 597 درجة، والسادس نجوى حسين احمد احمد عبدالله معهد فتيات نجع عباس بمجموع 595درجة، والسابع ريم امام امين حسين معهد فتيات البلينا بمجموع 594 درجة والثامن آيه محمد ابراهيم ابوضيف معهد فتيات المراغة بمجموع 593 درجة، والتاسع اسراء حسنى محمد امام معهد فتيات الحلافى بمجموع 589 درجة، والعاشر آمال محمد حسين عبدالجواد معهد فتيات سوهاج بمجموع 587 درجة.