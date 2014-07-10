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خطوات المكياج الذهبي على طريقة الخبراء

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خطوات المكياج الذهبي على طريقة الخبراء خطوات المكياج الذهبي على طريقة الخبراء

الخميس 10-07-2014 17:15

تابعي "خطوات سيدتي" اليوم تحت عنوان المكياج الذهبي الناعم.

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هذا المكياج قام بتنفيذه خبير تجميل بوبي براون إليانو ابي عاصي. شاهدي الصور والتزمي بخطوات وضع هذا المكياج الناعم.
- يلزمك في الأساس تنظيف بشرتك وعينيك بمستحضرات خاصة حتى تتخلّصي من كل آثار المكياج القديم.
- رطّبي بشرتك، ثم اختاري كريم الأساس الذي يناسب بشرتك شرط أن يكون من نفس لونها حتى تظهري جمالك الطبيعي وليس العكس.
- إخفي الهالات السوداء وانيري منطقة محيط العينين من خلال تطبيق الكونسيلر المناسب باللون المناسب أيضاً .
- في حال كنت تعانين من بشرة دهنيّة فيمكنك وضع البودرة على المناطق اللامعة.
- اختاري البلاش الطبيعي وضعي منه القليل للمسة مشرقة.
- ضعي الظلال الذهبيّة بلمعتها الخفيفة وقومي بمدمجها.
- قليل من الماسكارا يكفي لجمالك.
- حدّدي حاجبيك بلون طبيعي .
- اللون الزهري مميّز في هذا الموسم فاختاريه لشفتيك.
ها أعجبك هذا المكياج؟

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