خطوات المكياج الذهبي على طريقة الخبراء

تابعي "خطوات سيدتي" اليوم تحت عنوان المكياج الذهبي الناعم.

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هذا المكياج قام بتنفيذه خبير تجميل بوبي براون إليانو ابي عاصي. شاهدي الصور والتزمي بخطوات وضع هذا المكياج الناعم.

- يلزمك في الأساس تنظيف بشرتك وعينيك بمستحضرات خاصة حتى تتخلّصي من كل آثار المكياج القديم.

- رطّبي بشرتك، ثم اختاري كريم الأساس الذي يناسب بشرتك شرط أن يكون من نفس لونها حتى تظهري جمالك الطبيعي وليس العكس.

- إخفي الهالات السوداء وانيري منطقة محيط العينين من خلال تطبيق الكونسيلر المناسب باللون المناسب أيضاً .

- في حال كنت تعانين من بشرة دهنيّة فيمكنك وضع البودرة على المناطق اللامعة.

- اختاري البلاش الطبيعي وضعي منه القليل للمسة مشرقة.

- ضعي الظلال الذهبيّة بلمعتها الخفيفة وقومي بمدمجها.

- قليل من الماسكارا يكفي لجمالك.

- حدّدي حاجبيك بلون طبيعي .

- اللون الزهري مميّز في هذا الموسم فاختاريه لشفتيك.

ها أعجبك هذا المكياج؟

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