عماد الدين أديب يتابع تغريدات أحلام

اكتشفت الفنانة الإماراتية أحلام أنّ الاعلامي عماد الدين أديب من متابعيها على "تويتر"، فما كانت منها الى أن قامت بتقديم الشكر له.

احلام كانت قد نشرت صباحاً مجموعة تغريدات، اثنتين منها تضامناً مع غزة في ظل العداون الذي تتعرض له، وتغريدة ثالثة عبارة عن دعاء كما تفعل يومياً في شهر رمضان، وجاء في دعائها" "ما خاب من قال يا رب.. انت الميسر، وأنت المسّهل، سهل امورنا وحقق مطلبنا وسخّر لنا ما هو خير لنا".

عماد الدين ديب رد على تغريدات أحلام الثالثة بتغريدة قال فيها" آمين يا رب"... فما كان من احلام الى ان تلقفت تغريدة أديب بتغريدة شكر وكتبت له " تشرفني متابعتك لي".