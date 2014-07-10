إيناس الدغيدي:هذه رسالتي لهيفا ولا أرفض الجنس قبل الزواج

هاجمت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي مسلسل "سرايا عابدين" في برنامج"ولا تحلم" مع نيشان واتهمت مؤلفته بالإفلاس، واعتبرت أن العلاقات الحميمة قبل الزواج حرية شخصية ووجهت رسالة هامة لهيفا وهبي.

بدأت إيناس اللقاء بالحديث عن حلمها الذي ألقته وراء ظهرها وهو أن يكون لابنتها الوحيدة حبيبة ابنة الـ24 عاما شقيق أو شقيقة، موضحة أنه كان حلماً وانتهى بالنسبة لها، ووصفت ابنتها بالخجولة وقالت إنها مع الوقت ستتغير كما تغيرت هي، مشيرة إلى أنها كانت تبكي من أي نقد تتعرض له، بينما الآن أصبحت هي التي تبكي الآخرين.

وعن إمكانية أن تتزوج ابنتها من رجل من غير دينها، قالت إيناس إنها توافق لكن قوانين الدولة لن توافق.

تحدثت إيناس عن أفلام اليوم، ووصفتها بالجريئة من دون موضوع، وقالت إنّ كل من يقابلها يقول لها "أين أيامك يا إيناس"، مشيرة إلى أن أفلامها كانت تتسم بالجرأة في الصورة والقضية.

سرايا عابدين

وهاجمت إيناس مسلسل "سرايا عابدين" على خلفية المشاكل التي سبق وحدثت بينها وبين كاتبته الكويتية هبة المشاري، بسبب رفض هذه الأخيرة لسيناريو مسلسل "عصر الحريم" لإيناس بعد قراءته كونها رئيسة لجنة القراءة في قناة MBC لتتفاجىء إيناس بعدها أن هبة قامت بعمل نص مشابه وأطلقت عليه عنوان "سرايا عابدين" واتهمت هبة وقتها بأنها سرقت النص، لكنها تراجعت عن اتهام هبة بالسرقة أثناء الحلقة، قائلة إنها بعد أن شاهدت بعض الحلقات تيقنت أن هبة لم تسرقها لأن في الأساس العمل بلا نص وبلا ممثلين.

وأوضحت أن السيناريو تم تعديله من قبل المؤلف المصري محمود البزاوي لكن دون تأثير أيضاً، وعندما سألها نيشان عن يسرا في المسلسل قالت إنها النقطة المضيئة في العمل، لكنها عاتبتها بسبب ظهورها بالشعر الأسود فقالت إنها ظهرت أكبر من عمرها الحقيقي، وكان يمكن أن تظهر بشكلها الجميل الطبيعي.

وأشارت إيناس إلى أنها أرسلت رسالة للشيخ وليد الإبراهيم مالك قنوات MBC تقول له "خسارة الأموال التي أنفقتها على هذا المسلسل" لكنه لم يرد.

واعتبرت أن العمل يقلد بشكل كبير المسلسل التركي "حريم السلطان".

مثليو الجنس

تطرقت إيناس لرأيها في العلاقات الحميمة قبل الزواج قالة إنها لا ترفضها وهي مرتبطة بثقافة كل أسرة، لكن العلاقة التي لا تتقبلها هي علاقة المثلية مشيرة أن لها أصدقاء رجال مثليي الجنس واعترفوا لها بذلك، كونهم يعلمون أنها تعتبرها حرية شخصية وقالت إنها تتقبل أن يكون أصدقاؤها مثليين لكن لو كان لديها ابن فهي لن تقبل بأي حال أن يكون كذلك.

استغلال هيفا

تحدثت إيناس عن استغلال المنتجين للفنانة هيفا وهبي موضحة إنها أيدت قرار وقف فيلمها "حلاوة روح"، لأن مصر وقتها كانت في أزمة والظروف لم تكن تسمح بنوعية هذا الفيلم، ووجهت إيناس رسالة لهيفا قائلة "لا تدعي المنتجين يستغلون جمالك ودلعك الذي يوظف في غير مكانه وبطريقة فجة فأنت ممثلة جيدة".