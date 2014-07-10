نجوم العالم في أسبوع الموضة الباريسي

تبقى السجّادة الحمراء هاجس النجوم الأول، فهي تتطلب إطلالات وتصميمات مبهرة، تلفت الأنظار، وذلك ما يجعل الكثير من النجوم يحرصون على الجلوس في الصفوف الأماميّة خلال عروض أهمّ دور الأزياء.

ومن لم يحظَ بفرصة مشاهدة التصميمات في أسبوع الموضة في باريس، فسوف يُشاهد ـ بلا شكّ ـ أجملها في حفلات الأوسكار والجوائز المهمّة، وحتى في الحياة اليوميّة للنجوم.

ومن أبرز النجوم الذين شهدوا أسبوع الموضة في باريس: Jennifer Lopez، Kim Kardashian وشقيقتها Kendall Jenner، Kristen Stewart، Sean Penn وCharlize Theron، إضافة إلىJennifer Lawrence التي حضرت برفقةEmma Watson، وKate Hudson، التي حضرت برفقة النجم Jared Leto.

شاهدوا الصور، وتعرّفوا إلى أهمّ النجوم الذين شاركوا في أسبوع الموضة في باريس.