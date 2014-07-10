محام مصري يطالب بوقف 40 مسلسل بسبب مشاهد فاضحة

قام المحامي المصري نبيه الوحش بتوجيه إنذار على يد محضر من المحكمة، يطلب فيه وقف عرض 40 مسلسلاً يعرض على عدد كبير من القنوات الأرضية والفضائية.

وأوضح الوحش في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنه أثناء جولته بالريموت كونترول على عدد من المسلسلات مثل "السبع وصايا" و"شارع عبد العزيز" و"سجن النساء" ومسلسلات أخرى عديدة، فوجىء بكم من مشاهد الرقص والخمر والدعارة مشيراً إلى أن "كل مسلسل تقريباً هذا العام يتضمن حديت عن الدعارة ولا نعلم ما سر هذه المهزلة الزائدة عن الحد".

وأضاف الوحش أنه كتب في إنذاره لصنّاع هذه الأعمال أمامكم 11 شهر تفعلون فيها ما تريدون ، لكن شهر رمضان اتركوه للعبادة.

أخيراً قال الوحش موجهاً سؤاله للسيد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب "لماذا فقط فيلم "حلاوة روح" الذي أوقفته؟ أنظر إلى المسلسلات لترى أن ما تحويه يفوق مشاهد هيفا وهبي بمراحل".