شريف منير يرفض التصالح مع شيرين: "كلامها البذيء قالته أمام بناتي"

حاول عدد كبير من جمهور كل من النجمين شيرين عبد الوهاب وشريف منير، إتمام مصالحة بينهما، وذلك عبر حديثهم مع شريف من خلال صفحته الشخصية على "فيس بوك"، إلا أنه رد عليهم جميعاً قائلاً :" يا جماعة اللي بتطلبوا مني أعدي اللي حصل انتوا متتخيلوش الكلام البذيء اللي قالته قدام بناتي وجيراني، وأنا ماكتبتش باقي الكلام البذيء اللي قالته لي ولمراتي شيء مؤسف جدا".

وكان شريف منير قد حرر محضراً ضد جارته المطربة شيرين عبد الوهاب، عندما سبّته ورفضت الحديث الودي معه، بعد أن تأذّى منها جراء تسرّب مياه من جهاز التكييف الموجود في منزلها على شقته، وسقوط قطع رخام من شقتها على شقته.