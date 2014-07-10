تحديد ضوابط أعضاء لجنتى ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي الضوابط الخاصة بأعضاء اللجنتين المختصتين بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا.

وتضمنت الضوابط أن يشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنتين المختصتين بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد أن يكون من الشخصيات ذات التاريخ العلمي المعروف، والمشهود له بحسن السمعة والسيرة، ومشهور عنه الحياد، وعدم الانتماءات الحزبية، وألا يكون له مصلحة شخصية فى تقلد المناصب القيادية الجامعية، وألا تربطه صله قرابة أو نسب بأي من المتقدمين للتعيين حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.

وأوضح بيان صادر اليوم الخميس أنه فى حالة الاختيار لعضوية أي من اللجنتين من بين أساتذة الجامعة يتوجب عدم اختيار أكثر من أستاذ واحد من الكلية الواحدة، بالنسبة للجنة الخاصة باختيار رئيس الجامعة، أما بالنسبة للجنة الخاصة باختيار عميد الكلية أو المعهد فيلزم عدم اختيار أكثر من أستاذ واحد من القسم الواحد.

ويجمد عمل شاغلي القيادات الجامعية الحالية إذا أعربت عن رغبتها فى التقدم لشغل المناصب القيادية الجامعية، وعدم مشاركة أي عضو من أعضاء مجلس الجامعة فى عملية اختيار أعضاء اللجنة الخاصة بترشيح رئيس الجامعة حال إعرابه عن رغبته فى التقدم لشغل المنصب، وذات الشيئ بالنسبة لأعضاء مجالس الكليات والمعاهد العليا ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول طلب الترشح.

أ ش أ