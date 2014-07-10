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ارتفاع أسعار الخضراوات يرفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% خلال يونيو الماضي

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ارتفاع أسعار الخضراوات يرفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% خلال يونيو الماضي ارتفاع أسعار الخضراوات يرفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% خلال يونيو الماضي

أبو بكر الجندي

ارتفع معدل التضخم – الرقــم القياسي العـام لأسعار المستهلكين- لشهر يونيو 2014 ارتفاعاً نسبته 0.9%، عن شهر مايو 2014 ويرجع ذلك لارتفاع الدواجن بنسبة 6.2%، والخضـروات بنسبة 4.1%، الفاكهة بنسبة 2.5%، والالبان والجبن والبيض بنسبة 1.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، بينما انخفضت أسعار الزيوت والدهون بنسبة -0.60%.

وانخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 8.2%، خلال شهر يونيو 2014، والذي يعتبر أقل معدل تغير سجله منذ نوفمبر 2013 والذى كان مسجلا 14.2%.

وسـجـل قســم الطعــام والمشـــروبات ارتفاعاً قــدره 1.7%، ليسـاهم بمقدار 0.89%، في معـدل التغـير الشهـري وتأتى التغيرات نتيجة، لأرتفاع مجموعـة الخضروات بنسبة 4.1% لتســـاهم بمقدار 0.4%، في معـــدل التغير الشهــــري بســــبب أرتفــــاع أسعــــار الطـــماطم بنسبـــة 6.7%، الخيــــار بنسبـــة 7.9%، الكــــوســـة بنسبـــة 15.3%، البطـــاطس بنسبة 6.1%.

بالإضافة لارتفـــاع مجمـــوعة اللحــــوم والـــدواجن بنسبـــة 2.5%، لتســـاهم بمقدار 0.4% في معدل التغير الشهري بسبب أرتفاع أسعار الدواجـن بنسبة 6.2%.

وارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% لتساهم بمقدار 0.1%، فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع الموز بنسبة 8.5%، الفاكهة الجافة بنسبــة 14.0%.

كما ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، لتساهم بمقدار 0.02%، في معدل التغير الشهري بسبب أرتفاع أسعار الأسمــاك الطــازجة والمجمــدة بنسبـة 0.6%.

وارتفاع مجمــوعة الألبـــان والجـــبن والبيــض بنســبـة 1.1%، لتســاهم بمقدار 0.1%، في معــدل التغيــر الشهــرى بسـبب أرتفاع أسـعــار اللبن الحليب المبستر بنسبة 5.7%، البيض بنسبة 2.7%.

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