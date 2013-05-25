مفتى لبنان يُحذر من استغلال إسرائيل للخلافات الداخلية ببلاده

حذر مفتى لبنان الشيخ محمد رشيد قبانى من أن تشكل خلافات اللبنانيين الداخلية نقطة الضعف فى جدار الوطن لينفذ منها العدو الإسرائيلى.

وقال قبانى، فى تصريح له اليوم السبت بمناسبة ذكرى تحرير لبنان، إن ما تحقق فى 25 مايو عام 2000 هو أول انتصار حقيقى على العدو الإسرائيلى الذى تمثل باندحار المحتل بلا شرط أو معاهدة.

وأشاد قبانى بالجيش اللبنانى والمقاومين من مختلف الأحزاب والقوى الوطنية التى دافعت عن الوطن بحيث حقق لبنان شرف الأمة وبرهن للعالم أن أرض الوطن لا تسترد إلا بالتضحيات.

ودعا المواطنين والسياسيين إلى عدم إغفال مكر العدو الإسرائيلى وتربصه بوطنهم مهما كثرت الخلافات بينهم واشتدت وأن يحفظوا العهد بينهم على مواجهة هذا العدو معا جبهة واحدة متراصة.

واعتبر تحرير جنوب لبنان وبقاعه الغربى جعل فاتحة انتصارات الأمة ومقدمة لتحرير جميع الأرض العربية لاسيما فلسطين كلها وبيت مقدس واسترداد الفلسطينيين حقهم فى أرضهم ووطنهم وعودتهم إليها وإقامتهم دولة فلسطين وعاصمة القدس الشريف على الأرض الفلسطينية كلها.