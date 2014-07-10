فرنسا تعد «ترسانة تشريعية» لمكافحة الإرهاب (انفوجرافيك)

قدم وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ومنع الراغبين في الجهاد من السفر، إلى الحكومة الفرنسية، مساء الأربعاء، وسيتم عرض القانون على البرلمان الفرنسي خلال الأيام المقبلة حتى يتم التصويت عليه نهاية العام الحالي.

ومن المقرر إدراج جريمة جديدة تتعلق بوجود «عمل فردي ذي طابع إرهابي»، تهدف لمواجهة تهديد «الذئاب المنفردة»، وذلك فيما أطلق عليه الإعلام الفرنسي «الترسانة» التشريعية لمكافحة الإرهاب.

واقترحت الحكومة الفرنسية فرض حظر سفر لمدة 6 أشهر، لمن يشتبه في اعتزامه الاشتراك في العمليات الجهادية وذلك لمنع مواطنيها من الذهاب إلى سوريا والعراق والانضمام للجماعات الإسلامية المسلحة.

وبموجب القانون الجديد سيكون بإمكان كازينوف تجديد حظر السفر 6 أشهر أخرى، على الأشخاص الذين ستحددهم أجهزة المخابرات.

وسيسمح القانون المقترح بفرض قيود على التجنيد من خلال الإنترنت، وذلك من خلال حجب المواقع الجهادية والسماح للمحققين باستخدام أسماء مستعارة لدخول هذه المواقع.

وقال مسؤولون حكوميون، إن 2 أو 3 شباب مسلمين يغادرون فرنسا كل يوم للانضمام إلى الجماعات الإسلامية بالخارج، كما أن هناك مخاوف أيضاً من أن يشكل هؤلاء تهديدا لفرنسا نفسها في نهاية المطاف.

ويوجد حوالي 800 مواطن فرنسي في سوريا للقتال مع الجماعات الإسلامية أو يعتزمون التوجه إلى هناك، بحسب وزارة الداخلية.