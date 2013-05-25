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فرانس 24 والأهرام يوقعان اتفاق شراكة وتبادل أخباري

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فرانس 24 والأهرام يوقعان اتفاق شراكة وتبادل أخباري فرانس 24 والأهرام يوقعان اتفاق شراكة وتبادل أخباري

وقعت فرانس 24 اتفاقية شراكة مع مؤسسة الأهرام لتبادل المواد في مختلف المجالات، خاصة الموضوعات التحريرية المصورة من اجل دعم التعاون الاعلامي بين وفرنسا وتقديم خدمة إخبارية شاملة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة لوفد رفيع المستوى من شبكة فرانس 24 لمؤسسة الاهرام والذي ضم السيد أحمد القيعي مدير قطاع الأخبار في شبكة فرانس 24 “الفرنسية والعربية والإنجليزية” وسيلفان أتال نائب مدير القناة الاخبارية المسئول عن المواقع الاليكترونية، وجان لافي المسئول عن الموقع العربي للشبكة، وقد وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة الأهرام الأستاذ عمر سامي مدير عام المؤسسة.

ومن جانبه أعرب السيد أحمد القيعي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي ستضيف الكثير للمؤسستين وخاصة في تغطية الأخبار العاجلة وعرض التقارير المصورة والأفلام الوثائقية القصيرة عن اهم الاحداث الرياضية والفنية والسياسية وأكد القيعي على أن التعاون مع مصر يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لرئيسة مؤسسة الاعلام الخارجي الفرنسي ماري كريستين ساراجوس ومدير قناة فرانس ٢٤ مارك سيقلي.

كما ركز احمد القيعي على اهمية دعم تبادل الخبرات وتوفير فرص حقيقية للتدريب والإطلاع على احدث التكنولوجيات وعلى اهمية ان تظل مصر الرائدة في المجال الإعلامي في العالم العربي والشرق الأوسط ويأتي تفعيل شراكات إعلامية بين الشبكة الفرنسية وسائل الاعلام المصرية والذي بدأ ببرنامج موعد مع الرئيس مع قناة النهار ويستمر مع مؤسسة الاهرام العريقة في اطار هذا الفكر.

وجدير بالذكر أن أحمد القيعي من الإعلاميين البارزين في فرنسا حيث انه يعمل في الصحافة والإذاعة والتلفزيون الفرنسي منذ عشرين عام وقد تولى منذ التحاقه بالإعلام الخارجي الفرنسي عدة مناصب قيادية فمن رئيس تحرير قطاع البرامج والتقارير في قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية ثم اصبح نائب مدير القناة العربية قبل أن يعين مديرًا لقطاع الأخبار بلغاته الثلاث.

واشتهر القيعي في الشارع الفرنسي من خلال برنامج “كل فرنسا” الذي يقدمه منذ عدة سنوات في التلفزيون الفرنسي وهو توك شو سياسي يتسم بالموضوعية والحيادية ويتناول اسبوعيًا اهم القضايا السياسية المحلية والدولية ويستضيف ابرز الباحثين والمفكرين والسياسيين الذين يمثلون التعددية والتيارات المختلفة في المجتمع الفرنسي.

وعن المشاريع الإعلامية المستقبلية لفرانس 24 قال احمد القيعي انه جاري اعداد برنامج حواري أسبوعي يتم تصويره في القاهرة يتناول الشأن المصري كما انه يعمل جديا من اجل انشاء قناة.. “مصر ٢٤”.

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