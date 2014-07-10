بالصور.. طلائع الدعوة السلفية بالفيوم تنظم يوما تربوياً بمركز طامية

نطم قطاع طلائع الدعوة السلفية بمركز طامية بالفيوم يوما تربويا ثقافيا لطلائع المركز بحضور محمد رشدان مسؤول الطلائع بالمركز .

بدأ اللقاء بكلمة للشيخ عاطف أبو سيف عن الحب في الله تعالى وأن المؤمنين كالجسد الواحد واخوة في الله كما قال تعالى ” إنما المؤمنون إخوة ” .

وتحدث الشيخ محمد سعيد مسؤول الطلائع بقصر رشوان عن بعض الصور المشرقة من حياة شباب الصحابة رضوان الله عليهم .

وأوضح الدكتور أحمد جمال مسؤول الطلائع بمنشأة الجمال، صفات الصالحين وكيف أنهم يؤثرون على أنفسهم وكيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض بالمودة.

وتخلل اللقاء مسابقات ثقافية ومشاركات من بعض الطلائع واختتم اليوم بعمل إفطار جماعي لهم .