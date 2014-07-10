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تأجيل إحدى قضايا “تحرش التحرير” لجلسة 16 يوليو..وحجز أخرى للحكم

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تأجيل إحدى قضايا “تحرش التحرير” لجلسة 16 يوليو..وحجز أخرى للحكم تأجيل إحدى قضايا “تحرش التحرير” لجلسة 16 يوليو..وحجز أخرى للحكم

محكمة سوهاج

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى،  نظر جلسة محاكمة 7 متهمين في  قضيتي التحرش بفتيات التحرير، القضية رقم  6329   للنطق بالحكم في جلسة 16 يوليو.

كما أمرت المحكمة بتأجيل القضية رقم 6328  للمرافعة، ولعدم  حضور المتهم الثالث أسلام عصام- المجند بالقوات المسلحة- من محسبه،والذي لم تحضره الشرطة العسكرية اليوم لجلسة 16 يوليو أيضا.

وعقدت الجلسة في غرفة المدوالة في جلسة سرية. ويواجه المتهمون بقضايا التحرش اتهامات استعراض القوة والتلويح  بالعنف، وهددوا بهما وإستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن، والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناس، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين.

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