قيادات التعليم بدمياط يناقشون تطوير نظام التعليمي وتقييم الآداء المرحلي

صرح الدكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأنه عقد لقاء تنسيقي لبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط تم مناقشة تقييم الأداء المرحلي والتخطيط الاستراتيجي للخطة القادمة لتنمية مهارات مجالس أمناء المحافظة .

تم مناقشة خطة المعلم المساعد بالخطة الجديدة وتدريبه ليوم عاشر على المنهج الحقوقي والتدريس التأملي وكذلك مناقشة دعم أقسام التدريب للاعتماد.

حضر اللقاء من مديرية التربية والتعليم دكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط و أمين أبو العز المدير العام وكيل المديرية ، دكتور فاتن صالح مدير عام التعليم العام و فاطمي الغريب موسى مدير عام إدارة التدريب بالمديرية ونجلاء الكيكى مدير مركز مصادر التعلم بالمديرية ، وموجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية ، الموجه الأول للتربية الاجتماعية بالمديرية ، ورئيس مجلس الأمناء بالمديرية ، منسق القرائية بالمديرية ، على على سكرانة مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط ومن برنامج دعم التعليم دكتور أسامة نجيب المدير الاقليمى – قطاع شمال شرق مصر .