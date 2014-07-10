وقفة أمام «الصحفيين» للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نظم العشرات من أعضاء «الاتحاد الوحدوي العربي» و«الحملة الشعبية لمقاطعة بريطانيا» و«ائتلاف ثورة 25 يناير»، الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمام نقابة الصحفيين، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وردد المشاركون في الوقفة عدد من الهتافات منها «المقاومة هي الحل»، و«يا فلسطيني يا فلسطيني.. دمك دمي ودينك ديني»، و«بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، ورفعوا عددًا من اللافتات منها «عاشت المقاومة»، و«غزة تحت القصف».

وأكد أيمن عامر، منسق ائتلاف «ثورة 25 يناير»، تضامن القوى المصرية والعربية والإفريقية مع الشعب الفلسطيني، قائلاً إن الاهتمام بالشأن المصري الداخلي لن يشغلنا عن دعم القضية المركزية الأولى لمصر والعرب والمسلمين والإنسانية، داعيًا كافة القوى المؤيدة والمعارضة إلى التوحد والمشاركة دعما للقضية الفلسطينية.

وطالب «عامر» بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مضيفًا «وإلا سنعلن الزحف للأراضي الفلسطينية للوقوف جنبًا إلى جنب مع شعبنا الفلسطيني والتصدي للعدوان الإسرائيلي».

ووصف ياسر أبوسيدو، مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح بمصر، الدفاع عن الشعب الفلسطينى أمام الهجمة الإسرائيلية بأنه «دفاع شرعي»، مضيفًا «من حقنا أن ندافع عن أهلنا في أي مكان في فلسطين وخارجها، فما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدنيين بطائرات (إف 16) والمدافع، يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية وليس ضد أهلنا في غزة فقط».

وشارك في الوقفة حركات «العدالة والاستقلال»، و«تجمع الربيع العربي»، بالمشاركة مع سفارة فلسطين، وحركة فتح، والحملة الشعبية الفلسطينية بالقاهرة، وعدد من القوى الثورية والسياسية المصرية والعربية والإفريقية.