رفع جلسة محاكمة «حبارة» و34 متهمًا في «مذبحة رفح الثانية»

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، محاكمة ٣٥ متهمًا، بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب «مذبحة قتل جنود رفح الثانية»، التي راح ضحيتها ٢٥ مجندًا بقطاع الأمن المركزى على طريق «العريش- رفح»، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة العامة، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.و أثبتت المحكمة حضور شهود الإثبات الـ18 و19 و20، إلا أن دفاع المتهمين شكك في هوية الشاهد الـ18، فسمح القاضي للدفاع بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي الخاص للشاهد، والذي أثبت عدم صحة شكوك المحامي.

وانتهت المحكمة من سماع شاهد الإثبات الـ19 الذي أكد عدم تذكره تفاصيل الواقعة، وأن كل مايتذكره أنه توجه بصحبة عدد من المجندين إلى مركز شرطة فاقوس لفض أحداث الشغب، وأنه لا يتذكر أيضًا تفاصيل الحالة التي كانت عليها هذه الأحداث.

وأضاف الشاهد أنه أصيب بكدمات بسيطة في الجسم نتيجة انقلاب السيارة ولايعرف كيف نقل إلى المستشفى .

وأثبت المستشار محمد شيرين فهمب، ملحوظة من النيابة بتواجد خارج القاعة شهود الإثبات من 20 إلى 24 شاهد، وأمرت المحكمة بعدم مغادرة الشهود الذين سبق سؤالهم لقاعة المحكمة.