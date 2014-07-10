ميناء نويبع يستقبل 975 راكبًا.. و758 سائحًا يعبرون منفذ طابا البري

استقبل ميناء نويبع 975 راكب من بينهم 263 معتمر و 26 شاحنه وبراد ،16 سياره ، كما غادر الميناء 987 راكب منهم 356 معتمر ،37 شاحنة وبراد ، ، خلال 24 ساعة الماضيه وذلك علي متن العبارات سيناء وايلا .

صرح بذلك لواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر وأضاف أن عدد الرحلات بين ميناء نويبع والعقبة الأردني بلغ 4 رحلات واشار فلاح الي ان الظروف الجويه ملائمه للابحار وان الحركه تسير بطريقه منتظمه بين مبناء نويبع البحري وميناء العقبه الاردني .

وفى سياق متصل قال اللواء عادل كساب مدير ادارة العمليات والازمات بالمحافظة استقبلت ان منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم الخميس 758سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البري في طريقهم لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ .

وزار جزيرة فرعون اليوم77 سائح من مختلف الجنسيات .