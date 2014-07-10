حبس 18 متهم 4 أيام علي ذمة التحقيق علي خلفية مشاجرة بين قريتين بسوهاج‎

قررت النيابة العامة حبس 18 متهم تم ضبطهم علي خلفية نشوب مشاجرة بين قريتين بسوهاج بسبب خلاف علي أولوية المرور .

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطار من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة علي الطريق الزراعي السريع الغربي بين عائلتين وحدوث إعاقة لحركة المرور، وعلي الفور انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مركز المراغة وتشكيل من إدارة قوات الأمن.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين بعض أهالي قريتي الضياع واقصاص بسبب خلاف سابق بين سائقي دراجتين ناريتين توك توك ينتموا للقريتين المشار اليهما بسبب أولوية المرور بالطريق وعلي اثر ذلك تدخل بعض افراد القريتين وقاموا بتبادل القاء الطوب والحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدي الي حدوث اعاقة لحركة المرور علي الطريق وتمكنت القوات من السيطرة علي الموقف والفصل بين الطرفين وتسيير حركة المرور بعد اطلاق بعض الاعيرة النارية التحذيرية لتريقهم .

وتم ضبط كلا من محمد رأفت ياسين 25 عامل واحمد رافت رشاد 21 طالب ورافت رشاد ياسين 55 عامل وجمال محمد طه 35 موظف وعمرو عبد العزيز السيد 30 عامل بالكهرباء واشرف احمد محمد 24 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي ومطاوع بخيت محمود 25 عامل ومحمود صابر احمد 20 طالب وعلي محمد عبد العال 20 طالب وعبد الله محمد السيد 20 طالب وبخيت رشاد ياسين 37 سائق وطرف ثاني افراد قرية اقصاص عثمان محمد احمد 40 مدرس وبحيازته ساح ناري مرخص طبنجة 9 م والسيد محمود طه 55 عامل وحمادة احمد محمود 21 طالب وعاطف محمود طه 50 عامل ورمضان محمود طه 53 عامل بالاوقاف ومحمود رمضان محمود 27 عامل وحسين احمد محمد 17 عامل .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعه وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة التي قررت حبس جميع المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .