محللون أمريكيون: «داعش» يستهدف الاستيلاء على مطار بغداد

قال محللون أمريكيون إن تنظيم «الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق» المعروف بـ«داعش» يريد الاستيلاء على مطار بغداد الدولي والبدء في حملة من أجل زعزعة استقرار دولة الأردن المجاورة للعراق وأحد الحلفاء المهمين للولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، الخميس، عن المحللين قولهم إن التنظيم يحاول التحرك ليكون على مسافة مناسبة للهجوم في الوقت الذي أفاد فيه مسئولون عراقيون باكتشاف جثث 50 رجلا في مذبحة طائفية كما يبدو.

>ورأى المحللون، بحسب الصحيفة، أن الاستيلاء على مركز النقل التجاري لبغداد سيكون خطوة عملاقة باتجاه عزل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يهيمن عليها الشيعة.

>ونقلت الصحيفة عن لاري جونسون، وهو مسؤول مكافحة إرهاب سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله «سيقوم هذا التنظيم في نهاية المطاف بمهاجمة بغداد وربما يغلق المطار الدولي هناك خلال الأسبوعين المقبلين. إنهم يتحركون بانتظام ويزيدون مكاسبهم ويعززون مواقعهم».