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أرسنال يقدم عرضا لشراء خضيرا نجم ريال مدريد

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أرسنال يقدم عرضا لشراء خضيرا نجم ريال مدريد أرسنال يقدم عرضا لشراء خضيرا نجم ريال مدريد

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية اسبانية بأن نادى ارسنال تقدم بالفعل بعرض لشراء سامى خضيرا لاعب ريال مدريد، إلا أن مسئولى المدفعجية فوجئوا بالطلبات المادية المبالغ فيها للنجم الالمانى حيث انه طلب الحصول على اجر اسبوعى يصل الى 153 الف جنيه استرلينى.

وذكرت التقارير ان ادارة ارسنال قررت ان تسعى لشراء خضيرا بعد تألقه مع الماكينات الالمانية فى كأس العالم الحالى غير انه يبدو الان ان التوصل الى اتفاق بين الجانبين لن يكون مرجحا حيث ان اللاعب يصر على الحصول على ثمانية ملايين جنيه استرلينى سنويا للموافقة على الانتقال الى استاد الامارات .

ولم يتضح حتى الان ما هو موقف الريال الاسبانى من هذا العرض غير انه من المعتقد انه فى حالة اصرار خضيرا على التمسك بمطالبه المادية فإن الصفقة لن يكتب لها النجاح فى نهاية الامر .

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