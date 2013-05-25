دراسة: فيتامين ج قد يخفف من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية، أن تناول جرعات تكميلية من فيتامين "ج" يساعد على تقليل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية التى بدأت تتزايد فى الآونة الأخيرة.

وتعد البكتيريا المسببة للسل من أهم البكتيريا التى تصيب أكثر من 8،7 مليون شخص حول العالم ليلقى أكثر من 1،4 مليون مريض حتفه سنويا وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه الأبحاث إلى معاناة نحو 650 ألف شخص من مقاومة علاج بالمضادات الحيوية للبكتيريا المسببة للسل والمسئولة عن 95% من حالات الوفيات.

وأوضحت "منظمة الصحة العالمية" فى آخر تقاريرها عن انتشار مرض السل بين بلدان العالم الثالث خاصة بين الطبقات الفقيرة والوسطى والتى ترتفع بينها معدلات الوفيات للأكثر من 89%.