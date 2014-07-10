دفاع متهمي “مذبحة رفح الثانية” يطلب معرفة اسم الشاهد .. والمحكمة ترفض الجهر به

طلب المحامي علي اسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة رفح الثانية ” معرفة اسم الشاهد الذي ادلى بشهادته امام المحكمة في جلسة اليوم وهو احد مجندين الأمن المركزي بالشرقية للتأكد عما اذا كان الشاهد الحاضر هو بالفعل من دونت اوراق الدعوة اسمه في قائمة شهود الإثبات ام لا.

وقد رد القاضي محمد شيرين فهمي بأن المحكمة في بداية الجلسة اكتفت بإثبات اسم الشاهد عبر بطاقته الشخصية في محضر الجلسة ولم يتم الجهر بإسمه لإعتبارات أمنية.

وكانت النيابة قد وجهت لعادل حبارة و34 متهماً آخرين من خلية ” الأنصار والمهاجرين ” اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونُسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.