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إليسا تتألق بين حضور عرض ايلي صعب في باريس

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إليسا تتألق بين حضور عرض ايلي صعب في باريس إليسا تتألق بين حضور عرض ايلي صعب في باريس

الخميس 10-07-2014 08:14

من النادر أن تتخلّف النجمة إليسا عن حضور عروض الأزياء التي يقيمها صديقها ومصممها المفضّل إيلي صعب ، وقد كانت متألقة بين الحضور في عرضه لخريف وشتاء 2014-2015 أمس في باريس.
إختارت النجمة فستاناً قصيراً بقصّة ستينية جميلة ولون أبيض زاد من نعومة إطلالتها, وأكملت إطلالتها بحقيبة كلاتش وحذاء أنيق باللون الأسود. كذلك حضرت الممثلة الشابة نينا دوبريف Nina Dobrev هذا العرض، بإطلالة بسيطة وناعمة، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأرجواني مع توب بسيطة وسترة من الجلد. أما أوليفيا باليرمو Olivia P فقد إختارت إطلالة يومية بسيطة لحضور هدا العرض المميز.
شاهدي معنا كيف تألقت ضيفات إيلي صعب واختاري الأجمل برأيك.

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سيدتي