بالأسماء .. 77 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي، المستمر على قطاع غزة حتى اللحظة إلى 77 شهيدا بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

واستشهد 29 مواطنا، أمس الأربعاء، في استهدافات متفرقة بالقطاع شملت منازل ودراجات نارية وسيارات وتجمعات للمدنيين وأرض زراعية وغيرها.

والشهداء منذ بداية العدوان،بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية، هم:

-1 الشهيد محمد شعبان 24 عام غزة

> 2- الشهيد أمجد شعبان 30 عام غزة

> 3- الشهيد خضر البشيليقي ( ابو جبل ) 45 عام غزة

> 4- الشهيد رشاد ياسين 27 عام النصيرات

> 5- الشهيد محمد أيمن عاشور 15 عام خان يونس

> 6- الشهيد رياض محمد كوارع 50 عام خان يونس

> 7- الشهيد بكر محمد جودة 22 عام خان يونس

> 8- الشهيد عمار محمد جودة 26 عام خان يونس

> 9- الشهيد حسين يوسف كوارع 13 عام خان يونس

> 10- الشهيد محمد ابراهيم كوارع 50 عام خان يونس

> 11- الشهيد محمد حبيب 22 عام غزة

> 12- الشهيد أحمد موسى حبيب 16 عام غزة

> 13- الشهيد صقر عايش العجوري 22 عام جباليا

> 14- الشهيد احمد نائل مهدي 16 عام غزة

> 15- الشهيد باسم سالم كوارع 10 عام خان يونس

> 16- الشهيد حافظ محمد حمد 30 عام

> 17- الشهيد ابراهيم محمدحمد 26 عام

> 18- الشهيد مهدي محمد حمد 46 عام

> 19- الشهيدة فوزية خليل حمد 62 عام

> 20- الشهيدة دنيا مهدي حمد 16 عام

> 21- الشهيدة سهى حمد 25 عام

> 22- الشهيد سليمان سلمان أبو صواوين 22 عام

> 23- الشهيد سراج اياد عبد العال 8 اعوام

> 24- الشهيد عبد الهادي جمعة الصوفي 24 عام

> 25-الشهيد رشيد الكفارنة 30 عام

> 26-الشهيدة نايفة فرج الله 80 عاما

> 27-الشهيد عبد الناصر أبو كويك 60 عام

> 28-الشهيد خالد أبو كويك 31

> 29-الشهيد الطفل محمد عريف 13 عام

> 30-الشهيد الطفل محمد ملكة سنة ونصف

> 31- الشهيدة امنة ملكة 27عام

> 32-الشهيد حاتم ابو سالم

> 33-الشهيد الشاب محمد خالد النمرة 22 عام

> 34-الشهيدة سحر حمدان (المصري)40 عاما

> 35- الشهيد ابراهيم المصري 14عاما

> 36-الشهيد الطفل محمد خلف النواصرة 4 سنوات

> 37-الشهيد الطفل نضال خلف النواصرة

> 38-الشهيدة عائشة نجم .

> 39-الشهيد صلاح عوض النواصرة

> 40- محمود ناهض النواصرة

> 41-الشهيدة أمل يوسف عبد الغفور

> 42-الشهيدة رنيم جودة عبد الغفور

> 43-الشهيد ابراهيم داوود البلعاوي 24عام

> 44- الشهيد عبدالرحمن جمال الزاملي22عام

> 45-الشهيد ابراهيم احمد عابدين 42عام

> 46 الشهيد مصطفى ابو مر 20 عاما

> 47الشهيد خالد ابو مر23 عاما

> 48 – الشهيد مازن فرج الجربة 30 عاما

> 49- الشهيد مروان إسليم 27 عاما

> 50-الشهيد هاني صالح حمد 57عام

> 51-الشهيد ابراهيم حمد 20 عام

> 52-الشهيدة سليمة حسن مسلم العرجا 60 عام

> 53-الشهيدة مريم عطية محمد العرجا 11 عام

> 54- الشهيد حامد شهاب 37 عاما

> 55-الشهيد ابراهيم خليل قنن24

> 56-الشهيد محمد خليل قنن 26

> 57-الشهيد سليمان الاسطل 55

> 58-الشهيد حمدي بديع صوالي 33

> 59-الشهيد محمد العقاد 24

> 60-الشهيد احمد صوالي 28

> 61-الشهيد رائد شلط 37

> 62-الشهيدة اسماء محمود الحاج

> 63-الشهيد طارق سعد الحاج

> 64-الشهيد سعد محمود الحاج

> 65-الشهيدة نجلاء محمود الحاج

> 66-الشهيدة امنه الحاج

> 67-الشهيد عمر الحاج

> 68-الشهيدة باسمة عبد الفتاح الحاج 57 عام

> 69-الشهيد احمد سليم الاسطل

> 70-الشهيد موسي محمد الاسطل

> 71-الشهيد رائد الزوراعة 33 عاما

> 72- شهيد مجهول الهوية من عائلة الحاج

شهداء السيارة المستهدفة بشارع النفق بغزة:

73-الشهيد بهاء أبو الليل 35عاما

> 74-الشهيد سالم قنديل 27عاما

> 75-الشهيد عامر الفيومي 30عاما

> شهيد في بيت لاهيا:

> 76- عبد الله أبو غزال 5 سنوات

> قصف منزل في خانيونس:

> 77-اسماعيل حسن أبو جامع 19 عاما