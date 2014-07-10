أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“أل نهيان” توزع 200 ألف “كرتونة رمضان” علي محافظات الوجه القبلي والبحري

Google+ Print
“أل نهيان” توزع 200 ألف “كرتونة رمضان” علي محافظات الوجه القبلي والبحري “أل نهيان” توزع 200 ألف “كرتونة رمضان” علي محافظات الوجه القبلي والبحري

وتحتوى الكرتونة على مواد غذائية مثل السكر والمكرونة والسمن والزيت والتمر وقمر الدين بتكلفة تقارب 20 مليون جنيه.

وقال احمد ناجي المتحدث الاعلامي باسم المؤسسة ان مبادرة الشيخ خليفة لتوزيع “كرتونة رمضان ” علي المواطنين في محافظات الوجه القبلي والبحري خاصة في الأماكن الأكثر فقرا تأتي في إطار التربط التاريخي بين الشعبين الشقيقين ” والامارات” ، وترسيخا لحب أل زايد لمصر وأهلها ، وفي محاولة أخوية لرفع المعاناة عن كاهل الطبقة الكادحة من أبناء الشعب خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفقراء.

واضاف ناجي أنه سيتم توزيع كرتونه لكل أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل في الكثير من المحافظات خاصة محافظات ” سوهاج والمنيا وأسيوط والأقصر، وقنا ومرسي مطروح والإسكندرية والوادي الجديد”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك