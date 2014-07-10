“أل نهيان” توزع 200 ألف “كرتونة رمضان” علي محافظات الوجه القبلي والبحري

وتحتوى الكرتونة على مواد غذائية مثل السكر والمكرونة والسمن والزيت والتمر وقمر الدين بتكلفة تقارب 20 مليون جنيه.

وقال احمد ناجي المتحدث الاعلامي باسم المؤسسة ان مبادرة الشيخ خليفة لتوزيع “كرتونة رمضان ” علي المواطنين في محافظات الوجه القبلي والبحري خاصة في الأماكن الأكثر فقرا تأتي في إطار التربط التاريخي بين الشعبين الشقيقين ” مصر والامارات” ، وترسيخا لحب أل زايد لمصر وأهلها ، وفي محاولة أخوية لرفع المعاناة عن كاهل الطبقة الكادحة من أبناء الشعب خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفقراء.

واضاف ناجي أنه سيتم توزيع كرتونه لكل أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل في الكثير من المحافظات خاصة محافظات ” سوهاج والمنيا وأسيوط والأقصر، وقنا ومرسي مطروح والإسكندرية والوادي الجديد”.