إتاحة 70 فدانا للإستثمارعلى أرض مطار إمبابة وإنشاء 13 مركزا لخدمة أكبر منطقة عشوائية بالجيزة

اعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظة الجيزة عن إتاحة 70 فدانا للإستثمار على أرض مطار إمبابة سيتم إستخدام عائدها فى تطوير الخدمات لعدد 13 مركزا خدميا .

جاء ذلك خلال الإفتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة والتخطيط والتضامن الإجتماعى وتطوير العشوائيات والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وقيادات وزارة الإسكان حديقة أرض مطار إمبابة ( جيزة بارك ) على مساحة 38 فدانا وبتكلفة 80 مليون جنيه ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة .

وقال محلب أنه تم تشكيل مجلس أمناء للحديقة يضم ممثلين لأهالى إمبابة لتشغيل وإدارة الحديقة كما سيتم تعيين 50 % من العاملين من أهالى المنطقة فى الأمن والحراسة والإدارة والخدمات المعاونة إضافة إلى عمل إشتراكات مخفضة لأهالى إمبابة وتوفير وسائل إنتقال لصالح المترددين .

ومن جانبه اوضح الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن الإفتتاح يأتى فى إطار إلاحتفالات بذكرى العاشر من رمضان.. وتمت إقامة الحديقة كنموذج لقرية مصرية عصرية .

ولفت إلى أن الحديقة تم تصميمها على طراز رائع تضاهى أكبر الحدائق بعد حديقة الأزهر وتعد متنفس لأهالى إمبابة و الجيزة.

فى نفس الاطار اوضح وزير الإسكان أن الوزارة قامت بوضع تصور شامل لتطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة التى تعد أكبر المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى بما يضمن إعادة إستغلال أرض مطار إمبابة كمنطقة خدمية بهدف منع إقامة عشوائيات جديدة عليها بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنشاء مراكز خدمية تشمل منشآت تعليمية وثقافية وترفيهية ورياضية .

من جانبه اوضح هشام أبو سنه رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أنه روعى فى التصميم التنوع فى الإستخدامات بما يتناسب مع الإحتياجات وبطاقة إستيعابية 10 آلاف فرد فى اليوم كحد أقصى .

وتضم الحديقة مناطق مفتوحة كالبحيرة ومشايات وكبارى مشاه ومنطقة واحة البستان والأحواض الزراعية وشلالات وسواقى وبرجولات وبحيرة صناعية ومرسى للقوارب وملاعب أطفال وأماكن لإنتظار السيارات .

كما تضم الحديقة مسرح رومانى بسعة 400 فرد وقاعة لالقاء محاضرات ومسرح للعرائس .

كما تم إنشاء مبنى للإدارة ومسجد وكافتيريا ومطعم وأبراج حمام .

وحضر الإفتتاح اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس نائبا المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة والمهندس راضى أمين السكرتير العام المساعد .

أ ش أ