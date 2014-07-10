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إصابة ضابط و 5 جنود فى حادث تصادم بالفيوم

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إصابة ضابط و 5 جنود فى حادث تصادم بالفيوم إصابة ضابط و 5 جنود فى حادث تصادم بالفيوم

صورة أرشيفية

أصيب ضابط و 5 جنود أمن مركزى فى حادث تصادم سيارة نقل تابعة للقوات المسلحة مع أخرى ملاكى بطريق دمو الفيوم .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تابعة للقوات المسلحة مع سيارة ملاكى على طريق دمو مما أسفر عن إصابة الملازم أول صلاح عبد العاطى و 5 جنود أخرين هم أحمد فرغلى ، ومحمود عبد الحفيظ ، وصبحى إبراهيم ، ومصطفى مجدى ، وإسلام عبد الحكيم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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