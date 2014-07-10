“النصر الصوفي”: إسرائيل تنتقم من غزة في ذكرى العاشر من رمضان

أدان المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، والذي راح ضحيته مئات الشهداء وخلف ألاف المصابين والجرحى ودمر البنية التحتية للمدينة في ظل صمت عالمي وعربي.

قال زايد إن ما يحدث في غزة هو انتقام من كل العرب في ذكرى انتصارات أكتوبر والعاشر من رمضان، لوقوفهم بجانب مصر في الحرب ضد العدوان الإسرائيلي على مصر.

وطالب زايد الإعلام المصري والعربي بتسليط الضوء على ما يحدث في تلك الدول، وبيان حقيقته للشعوب العربية بدلا من المسلسلات والبرامج، مؤكدا أن ما أصاب تلك الدول قد يصيبنا في أى وقت.

كما طالب زايد الشعوب العربية بفهم ما يحدث في تلك الدول، وان يعلموا أن المخطط الأمريكي الذي فشل في مصر بثورة 30 يونيو، سيعاود الكرة مرات ومرات لجر مصر للفوضى، وهو ما يجب أن نتنبه له حتى لا يتمكن من وطننا.