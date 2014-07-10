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العثور علي جثة شخص بمصرف بلبيس بالخانكة فى القليوبية

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العثور علي جثة شخص بمصرف بلبيس بالخانكة فى القليوبية العثور علي جثة شخص بمصرف بلبيس بالخانكة فى القليوبية

صورة أرشيفية

نجح أهالي مدينة الخانكة في العثور علي جثه بمصرف بلبيس وهي فى حالة تحلل تام حيث تم التعرف على الجثة واتهام والد المجنى عليه عاطل بقتله .

وتم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه على مصرف بلبيس الغربى، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثه ملفوفة بقماش مربوط بحبل والجثة فى حالة تحلل ولم يتبين بها اثار اصابات نظرا لتحلل الجثة وبتفتيش الجثة لم يتم العثور على أى اثبات شخصيه وقد تم العثور على مبلغ 525 جنيه من عملات ورقية مختلفة بداخل طيات ملابسه .

و فى وقت لاحق، حضر المدعو أحمد لحمد محمد سليم 51 سنة منجد وابلغ انه تعرف على الجثه وهى لنجله المدعو علاء واتهم المدعو “هانى .ع .م. ع ” بقتل نجله معللا ذلك انه اخر شخص كان مع نجله قبل وفاته .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 6559 ادارى مركز الخانكه لسنة 2014، وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف الطبيب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفى لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفيه حدوثها وتاريخها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وعما اذا كانت تحوى على شبهه جنائيه من عدمه .

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