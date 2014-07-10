وصول 6 متهمين في أحداث التحرش بـ”التحرير” إلي محكمة التجمع الخامس

وصل منذ قليل، 6 متهمين من المتحرشين بفتيات التحرير، إلي محكمة التجمع الخامس، وسط حراسة امنية مشددة، وقد تم إيداع المتهمين في قفص الإتهام، وحرص المتهمون على إخفاء وجههم من الكاميرات.

وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، اليوم قضيتين يتهم فيهما 6 متهمين من بين 5 قضايا تحرش يتهم فيهم 12 متهم.

يواجه المتهمون بقضايا التحرش اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف وهددوا بهما وإستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناس ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث إرتكبوا الجرائم الأتية:

وأنهم إحتجزوا وأخرون مجهولون المجني عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن إنهالوا عليهن ضربًا وإستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

وسرقوا وأخرون مجهولون المنقولات المبينة المملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراة بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا وبثوا الرعب فى نفويهن وشلوا مقاومتهن تاركين بجدسهن أثر الجروح المبينة بقرير الطبيب الشرعي حتى تمنوا من بلوغ مطلبهم والإستيلاء على المسروقات.

وأنهم هتكوا وأخرون مجهولون أعراض المجني عليهن بأن إنقضوا عليهن وطرحوهن أرضا وقيدوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعو على موطن عفتهن غير عابئين بتسولاتهن وإستغاثتهن وأبروحوهن تعذيبًا تاركين بجدسهن الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.