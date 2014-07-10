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بالصور.. الهجان يتفقد شادر خضروات منطقة الشئون بمدينة قنا

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بالصور.. الهجان يتفقد شادر خضروات منطقة الشئون بمدينة قنا بالصور.. الهجان يتفقد شادر خضروات منطقة الشئون بمدينة قنا

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لشادر منطقة الشئون بمدينة قنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس للوقوف علي الخضراوات والفاكهة المتنوعة .

وناقش المحافظ تجار الخضروات حول ارتفاع سعر الخضراوات والفاكهة بعد زيادة أسعار الوقود وارتفاع سعر النقل فأكدوا  أن الزيادة في الأسعار ستكون بسيطة .

وكلف المحافظ مديرية والتجارة الداخلية بقنا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة بمتابعة أسعار البيع وتحرير قضايا للتجار الذين لم يقوموا بوضع لافتات للأسعار فوق الخضراوات المعروضة .

وأكد انه سيتابع أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق أولاً بأول بصفة شخصية، مؤكداً أنه لن يسمح باستغلال المواطنين من قبل التجار كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الشوادر والتجار بمدن وقري المحافظة .

 

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